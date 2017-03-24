Перес: есть несколько областей, в которых «Форс Индия» может добиться улучшений

Пилот «Форс Индия»прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Австралии, по итогам которых он показал 11-е время.«Всегда важно начать год с безаварийного дня и проехать много километров. Как обычно, в Мельбурне трасса была очень грязной по ходу первой тренировки, и условия на треке сильно изменились во второй сессии.Мы попробовали почти все типы покрышек и собрали данные, которые нам нужны для того, чтобы добиться улучшений сегодня. Я думаю, что есть несколько областей, в которых мы можем добиться улучшений. Мы знаем, на чём нам нужно сосредоточить наши усилия», — цитирует Переса пресс-служба команды.