Грожан: удивительно, но «Хаас» более-менее выполнил намеченную программу

Пилот Формулы-1, выступающий в составе «Хааса», прокомментировал результаты первых двух тренировок Гран-при Австралии, на каждой из которых он показал восьмое время.«Для меня этот день получился хорошим. Машина вела себя намного лучше, чем во время зимних тестов, что здорово. Хорошо быть здесь, найти нужные настройки, выехать на трассу и повеселиться. Сегодня мы более-менее выполнили намеченную программу, что довольно удивительно для первого дня в Австралии. Правда, с другой стороны гаража были небольшие проблемы. Надеюсь, мы сможем поделиться информацией и стать завтра ещё быстрее. Уверен, есть много областей, в которых мы можем стать сильнее. Надеюсь, завтра будет хороший день», — отметил Грожан для пресс-релиза своей команды.