Вандорн: сложно предсказать, на какое место квалифицируется «Макларен»

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн прокомментировал своё выступление на первых двух тренировках Гран-при Австралии Формулы-1, на которых он показал 20-е и 17-е время.
«Ощущения от машины сегодня были хорошими. Я пропустил некоторое время в первой тренировке, но мне кажется, что вторая получилась хорошей, мы проехали довольно много кругов, что и было моей основной задачей. Я хотел проехать какие-то круги, отработать длинные серии и лучше понять, какой техникой мы обладаем.
Сложно предсказать, на какое место мы завтра квалифицируемся. На данный момент я не смотрю на то, какое время мы показываем на круге. На каждом круге я показываю всё лучшее время, чувствую себя всё более комфортно и рад, что мы двигаемся в правильном направлении касательно настроек. От первой ко второй тренировке я добился значительного прогресса и, надеюсь, завтра сделаю ещё один шаг вперёд», — отметил Вандорн для пресс-релиза «Макларена».