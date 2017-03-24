Феттель удивлён слухами о возможном переходе в «Мерседес»

Пилот «Феррари»удивлён слухами, связывающими его с возможным переходом в «Мерседес» по окончании текущего сезона. Данные слухи основываются на том, что контракт немца с «Феррари» истекает в конце 2017 года, в то время как и «Мерседес» подписал соглашение ссроком на один год.«Я бы понял появление таких слухов, если бы выступал за команду-аутсайдер. На данный момент моя единственная цель — продолжать двигаться вперёд вместе с «Феррари». И я не буду отвлекаться от этого. Чтобы добиться успеха, нужно продвигаться шаг за шагом. Нет короткого пути к успеху», — цитирует Феттеля Auto Bild.