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Феттель удивлён слухами о возможном переходе в «Мерседес»

24 марта 2017, пятница. 14:30. Авто
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель удивлён слухами, связывающими его с возможным переходом в «Мерседес» по окончании текущего сезона. Данные слухи основываются на том, что контракт немца с «Феррари» истекает в конце 2017 года, в то время как и «Мерседес» подписал соглашение с Валттери Боттасом сроком на один год.

«Я бы понял появление таких слухов, если бы выступал за команду-аутсайдер. На данный момент моя единственная цель — продолжать двигаться вперёд вместе с «Феррари». И я не буду отвлекаться от этого. Чтобы добиться успеха, нужно продвигаться шаг за шагом. Нет короткого пути к успеху», — цитирует Феттеля Auto Bild.
Источник: Auto Bild Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Феррари Себастьян Феттель контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
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23 марта 2017, четверг
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