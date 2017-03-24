Хасегава: у «Хонды» получилось показать прогресс касательно надёжности мотора

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды»подвёл итоги первых двух тренировок Гран-при Австралии Формулы-1.«Здорово снова провести уик-энд на трассе и дать старт сезону. Всю неделю мы упорно трудились, чтобы подготовить машину и исправить неполадки, которые были выявлены на зимних тестах. И сегодня у нас получилось продемонстрировать определённый прогресс касательно надёжности мотора. Мы провели обе тренировки без каких-либо значительных проблем.До завтрашней квалификации нам всё ещё нужно улучшить некоторые области, например добиться лучшей управляемости за счёт картографии мотора, а также мы недовольны своей текущей позицией. На третьей тренировке мы будем упорно работать вместе с «Маклареном», чтобы найти лучшие настройки», — отметил Хасегава для пресс-релиза «Макларена».