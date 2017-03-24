«Хонда» рассчитывает подготовить улучшенную версию мотора в течение двух месяцев

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды»сообщил, что работает над улучшенным двигателем для машины «Макларена» и намерен установить его в течение двух месяцев.«Разница в мощности велика. Чтобы увеличить мощность, нужно увеличить коэффициент полноты сгорания, а для этого нужно сменить комплектующее оборудование на нынешнем двигателе. Так что я разрабатываю улучшенный двигатель, но это займёт немного времени. Я рассчитываю закончить разработку и установить его на машину в течение двух месяцев», — приводит слова Хасегавы Autosport.