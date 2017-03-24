Палмер: заднюю часть машины просто унесло, авария стала сюрпризом

Пилот «Рено»прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Австралии, по итогам которых показал 20-е время.«Авария (на первой тренировке) стала для меня сюрпризом. Я атаковал в последнем повороте — не думаю, что слишком сильно, и заднюю часть просто унесло. У меня не было шансов. Впервые у меня что-то подобное случается в этой машине. Её просто сорвало.На тех немногих кругах, что мне удалось проехать, я чувствовал себя комфортно. Именно поэтому на второй тренировке я почувствовал уверенность и начал атаковать. Показанные мной времена были вполне неплохими. Потерянное время ставит меня в положение догоняющего. Но я думаю, что смогу наверстать упущенное. Завтра мне понадобится очень хорошо провести третью тренировку», — цитирует Палмера F1i.