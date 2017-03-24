Падди Лоу: у Массы возникли проблемы с электрикой

Технический директор «Уильямса»прокомментировал итоги первых двух свободных практик, а также рассказал о проблемах, которые возникли у болида«Этот день можно разделить на две части. Мы провели отличную первую практику, Лэнс проделал хорошую работу и прогрессировал, для Массы первая свободная практика также прошла хорошо.Во второй тренировке, к сожалению, на автомобиле Фелипе возникла проблема с электрикой, которая остановила машину и очень рано завершила его сессию. Мы знаем проблему, так что она будет устранена. Он проехал одну попытку на „суперсофте“, но, к сожалению, мы упустили шанс поработать на длинных сериях.Между тем у Лэнса была ещё одна хорошая сессия, с ним мы собрали хорошие данные с большим уровнем топлива и теперь будем работать со всей этой информацией вечером», — приводит слова Лоу пресс-служба его команды.