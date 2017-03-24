Прост: уход Вассёра был досаден, но в этом есть и преимущество

Четырёхкратный чемпион мирасказал, что новость об уходес поста руководителя «Рено» в январе этого года стала для него неприятной, но в таком повороте событий есть и своё преимущество.«Конечно, уход Вассёра можно назвать досадным. Однако есть одно но. Когда что-то перестаёт работать с одной или другой стороны, то возникают последствия.Лично мне сложно сказать, почему Вассёр больше не работает в „Рено“, но суть в том, что его здесь больше нет, и вся ответственность лежит на плечах управляющего директора Сириля Абитебуля. Главное преимущество в этом, что это ясно всем», — приводит слова Проста Auto Hebdo.В минувшем сезоне экс-пилот «Рено» Кевин Магнуссен намекал на то, что между Вассёром и Абитубелем существуют разногласия.