Риккардо: хотел бы два этапа Формулы-1 в Австралии

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо признался, что был бы не против, чтобы в календаре чемпионата было предусмотрено два этапа в Австралии.
«Я бы не возражал, чтобы Гран-при Австралии проходил два раза в год. В 1993 году я был на Гран-при, который проходил в Аделаиде, это было отлично. Но, честно говоря, я чувствую себя немного наглым, когда заговариваю о втором этапе для своей страны», — приводит слова австралийца Motorsport-total.
Ранее сообщалось, что городской совет Аделаиды сделал запрос по вопросу рассмотрения возвращения этапа Формулы-1 в этот город. Вместе с тем промоутер Гран-при Австралии заявил, что Аделаида может лишь мечтать о таком повороте событий.