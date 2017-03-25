Феттель — лучший на третьей тренировке Гран-при Австралии, Квят — 9-й

На автодроме «Альберт Парк» состоялась третья свободная практика Гран-при Австралии Формулы-1. Лучшее время показал немец Себастьян Феттель из команды «Феррари», второе место в активе финна Валттери Боттаса из «Мерседеса», замкнул тройку его партнёр по команде Льюис Хэмилтон, победивший в двух предыдущих тренировках.
Россиянин Даниил Квят на «Торо Россо» показал 9-й результат.
Формула-1. Гран-при Австралии. Свободная практика 3
1. Себастьян Феттель («Феррари») 1:23.380
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.479
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0.490
4. Кими Райкконен («Феррари») +0.608
5. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.683
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.712
7. Ромен Грожан («Хаас») +2.201
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2.568
9. Даниил Квят («Торо Россо») +2.669
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.758
11. Фелипе Масса («Уильямс») +2.857
12. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2.889
13. Серхио Перес («Форс Индия») +3.077
14. Фернандо Алонсо («Макларен») +3.176
15. Стоффель Вандорн («Макларен») +3.319.
16. Эстебан Окон («Форс Индия») +3.723
17. Лэнс Стролл («Уильямс») +3.947
18. Маркус Эрикссон («Заубер») +4.022
19. Джолион Палмер («Рено») +4.940
20. Антонио Джовинацци («Заубер») +5.203
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