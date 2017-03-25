Хорнер: Риккардо просто слишком сильно атаковал

Глава «Ред Булл»прокомментировал вылетс трассы в третьем сегменте квалификации Гран-при Австралии.«Он в полном порядке. Очень обидно, что он потерял контроль над задней частью болида в 14-м повороте. Он извинился перед нами по радио. Даниэль просто слишком сильно атаковал в этом повороте.Он пытался прибавить и просто вылетел. Когда окажешься на пыльной части трассы, у тебя только один путь. Не знаю, надо ли менять коробку передач, структуры, оберегающие от аварий, очень хороши, но мы всё изучим», — приводит слова Хорнера Sky Sports.