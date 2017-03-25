Хэмилтон: гонка будет плотной

Пилот «Мерседеса»прокомментировал свою победу в квалификации Гран-при Австралии.«Пока уик-энд складывается фантастически. Я невероятно горд за команду. Смена правил была значительной и стала большим вызовом для всех, и команда много трудилась, чтобы сделать машину такой, какой она была сегодня. Валттери прекрасно поработал, и это здорово для „Мерседеса“. Гонка будет плотной. Завтра надо сложить всю работу вместе и убедиться, что я буду сильнее, чем когда-либо», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.