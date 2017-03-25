Боттас: я не доволен третьим местом

Пилот «Мерседеса»остался недоволен третьим местом в квалификации Гран-при Австралии.«Третье место — не идеальный результат, и в целом я не доволен. Но я горжусь тем, что сделала команда. Я видел только малую часть подготовки, и приятно, что работа окупилась и мы боремся за лидерство. Мне не удалось проехать идеального круга, так что я не доволен, но на гоночных отрезках мы были сильны. Надеюсь, я проведу чистую гонку и наберу много очков», — цитирует финского гонщика Sky Sports.