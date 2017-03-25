Верляйн: я вернусь за руль «Заубера» в Китае

Пилот «Заубера»уверен, что вернётся на позицию боевого пилота команды на Гран-при Китая. На Гран-при Австралии немца из-за плохой формы заменил«Все, кто знает, как я амбициозен, понимают, как по мне ударило это решение. Но я просто чувствовал, что меня не хватит на 60 кругов.После травмы я четыре дня провёл в машине и с каждым днём чувствовал себя всё лучше. На следующей неделе я буду тренироваться в Европе, а в Китае вернусь за руль», — приводит слова Верляйна Nextgen-Auto.