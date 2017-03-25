Магнуссен: очень раздражает, когда ты видишь, насколько хороша твоя машина

Пилот «Хааса»прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Австралии Формулы-1, в которой он занял 17-е место.«Я съехал с трассы в 12-м повороте на обоих моих кругах — это очень раздражает. Машина была в порядке, я показывал хороший круг до тех пор, пока не съехал. Оба раза мой круг был хорошим. Я расстроен из-за этого. Мы должны были быть гораздо дальше на решётке. Теперь мне придётся серьёзно сражаться в гонке. По-прежнему может многое произойти, так что я выложусь на все 100 %.Положительный момент в том, что машина конкурентоспособна. Ромен пробился в третий сегмент, что показывает потенциал машины. Я полностью уверен, что мог показать примерно такой же результат, если бы не наделал ошибок и не съехал с трассы. Думаю, я просто очень хотел наверстать свой неудачный старт уик-энда. Было пару мест, которые нужно было разобрать, но, если ты пытаешься сделать подобное в квалификации, это не лучший вариант. Такое нужно делать на тренировках. В первый раз я поехал на полной скорости, чтобы узнать свой предел, и съехал. Во второй я попросил немного изменить настройки переднего крыла и ехал медленнее, чтобы всё получилось правильно. Очень раздражает, когда ты видишь, насколько хороша твоя машина. Я бы очень хотел показать лучший результат и дать себе лучший шанс набрать очки», — отметил Магнуссен для пресс-релиза своей команды.