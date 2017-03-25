Марко: у «Ред Булл» проблемы с шасси — оно очень чувствительное

Советник «Ред Булл»заявил, что шасси команды получилось неудачным, так как работает только в идеальных для себя условиях. В то же время Марко верит, что команде удастся устранить проблемы.«У нас есть проблемы с шасси. У него очень маленькое рабочее окно. Мы ещё на тестах поняли, что наша машина невероятно чувствительна. Когда мы попадаем, она работает очень хорошо. Но малейшее отклонение приводит к серьёзной потере времени на круге. Это поправимо за разумный период времени», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.