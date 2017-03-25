Масса: шестое место было бы отличным результатом, но я не смог побить Грожана

Пилот «Уильямса»прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Формулы-1, где он завоевал седьмое место.«Это была хорошая квалификация. Я доволен тем, как её провёл, а также тем, как проехал круги. Это была первая квалификация сезона, и я в первый раз использовал шины «ультрасофт», так как вчера не смог на них проехать. Тем не менее я доволен результатом. Шестое место было бы отличным результатом, но Ромен проехал очень хороший круг, и я не смог побить его круг. Но я уверен, что мы способны сразиться в гонке, и с нетерпением жду, что первая гонка сезона будет успешной», — отметил Масса для пресс-релиза своей команды.