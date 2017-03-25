Риккардо: я не расстроен аварией, больше меня расстраивает результат

Пилот «Ред Булл»прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Австралии, где он завоевал десятое место.«Это был трудный день. Я нечасто въезжаю в барьеры, и последнее место, где хотелось бы это сделать — домашняя трасса. Но я чувствую, что врезался по правильной причине, потому что я атаковал и старался узнать свой предел. Так что скажем, что я не расстроен. Больше меня расстраивает результат — 10-е место вместо топ-5. Мне жаль механиков, у них были сложные выходные, а теперь ждёт длинная трудная ночь.Знаю, что зрители хотели бы видеть меня выше на решётке, а я хотел бы показать лучшее выступление, но очки будут разыгрываться завтра. Если проведу хорошую гонку, журналисты смогут напечатать лучшие заголовки, так что это будет меня мотивировать. Я сам усложнил себе жизнь, но всё будет в порядке. Ключом к успеху будет хороший старт в гонке. Во втором сегменте я сэкономил комплект шин «ультрасофт», а не все, кто впереди меня, могут этим похвастать. Так что, возможно, это даст мне шанс», — отметил Риккардо для пресс-релиза своей команды.