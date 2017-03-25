Джовинацци: я очень доволен своим выступлением

Пилот Формулы-1, выступающий в составе «Заубера», прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Австралии, по итогам которой он завоевал 16-е место.«Для меня это особенный день — мой первый уик-энд на Гран-при Формулы-1. Я очень доволен своим выступлением, до второго сегмента мне не хватило всего нескольких сотых секунды. Завтра будет долгий день. Здесь, в Мельбурне, может произойти всё, что угодно. Я покажу всё, на что способен», — отметил Джовинацци для пресс-релиза своей команды.