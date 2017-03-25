Хасегава: Алонсо показал невероятное выступление, выжав из машины всё, что можно

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды»прокомментировал выступление пилотов «Макларена»и Стоффеля Вандорна в квалификации Гран-при Австралии Формулы-1, где они заняли 13-е и 18-е места соответственно.«Сегодняшняя квалификация была важна, потому что дала нам шанс оценить свою текущую позицию на трассе по сравнению с нашими соперниками. И хотя 13-я и 18-я позиции — это не то, на что мы рассчитываем в этом сезоне, после таких трудных зимних тестов мы можем быть относительно довольны своим прогрессом.Фернандо показал невероятное выступление, выжав из машины всё, что можно, а Стоффель отлично справился с давлением в квалификации, несмотря на то, что у него были проблемы. Нам везёт, что у нас в команде два таких талантливых пилота. Надеюсь, нам в гонке удастся хороший старт и появится возможность заработать очки. Мы знаем, что может случиться всё, что угодно, и вы можете быть уверены, что наши пилоты будут готовы воспользоваться любой возможностью», — отметил Хасегава для пресс-релиза «Макларена».