Эрикссон: 15-е место — хорошая позиция для старта в первой гонке сезона

Пилот «Заубера»прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Австралии Формулы-1, где он завоевал 15-е место.«Мы достойно провели первую квалификацию сезона. Весь уик-энд мы работали над тем, чтобы максимизировать технику, которая есть на данный момент. В первом сегменте мне удалось проехать хороший круг, что позволило пробиться во второй. Второй сегмент начался хорошо, но затем я слишком широко вошёл в девятый поворот, из-за чего потерял немного времени. Считаю, что 15-е место — хорошая позиция для старта в первой гонке сезона», — отметил Эрикссон для пресс-релиза своей команды.