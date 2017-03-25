Палмер: в квалификации у «Рено» всё пошло не по плану

Пилот Формулы-1, выступающий в составе «Рено», прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Австралии, где он стал 20-м.«Сегодня всё пошло не по плану. У меня не было сцепления колёс с дорожным покрытием и были проблемы с тормозами, так что нужно понять, что пошло не так. Вчера машина вела себя гораздо лучше и была быстрее на шинах «софт» с гораздо более полным баком. Поэтому что-то точно не так. Моё выступление было далеко от того, что я хотел показать на старте сезона, но посмотрим, что произойдёт в гонке», — отметил Палмер для пресс-релиза своей команды.