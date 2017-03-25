Алонсо: мой уход? Куда мне идти?

Пилот «Макларена»дал понять, что слухи о его возможном уходе из команды преувеличены.«Мой уход из команды? Куда мне идти? Что мне делать дома? Развалиться на диване или готовить ужин? Решение проблем „Хонды“ состоит в том, что нам нужно тяжело работать.Предыдущие четыре года нам приходилось ездить на ужасных машинах, сейчас ситуация улучшилась. Я готов бороться за звание чемпиона мира, и я усердно тренируюсь. Что касается проблем с моторами „Хонды“, то это вопрос японского производителя. Нам нужно определиться с нашими сложностями и выбрать правильный курс для решения задач», — приводит слова испанца Corriere della Sera.Алонсо добавил также, что если бы у него был хрустальный шар для предсказаний, то тогда бы он точно знал, с какой командой нужно подписывать контракт.