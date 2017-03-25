Кальтенборн: Джовинацци меня впечатлил

Глава «Заубера» Мониша Кальтенборн заявила, что довольна сегодняшним выступлением резервного пилота команды Антонио Джовинацци.
«Учитывая, что он по-настоящему не знает эту машину, полагаю, что он сделал впечатляющую работу. Это не тот автомобиль, который был на тестах в Барселоне, мы внесли коррективы в аэродинамику, и он ведёт себя иначе.
Интересно будет посмотреть на выступление Джовинацци завтра», — приводит слова Кальтенборн SkySports.
Невзирая на такую оценку, глава «Заубера» исключила возможность приглашения Джовинацци на роль основного пилота команды. Отметим, что в сегодняшней квалификации итальянец занял 16-ю позицию.