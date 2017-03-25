Квалификация MotoGP в Катаре отменена

Квалификация MotoGP на трассе «Лосаил» в Катаре отменена, об этом сообщает официальный «твиттер» чемпионата.
Причина — неудовлетворительное состояние трека. После ливня, прошедшего днём, на некоторых участках трассы остались лужи, наполненные водой гравийные участки также вызывали опасения у организаторов Гран-при.
Подготовить трек к квалификационной сессии не удалось, ввиду чего её пришлось отменить. Места на стартовой решётке будут распределены по лучшим результатам трёх тренировок.
Таким образом, поул на завтрашней гонке получит пилот «Ямахи» Маверик Виньялес, со второй позиции стартует Андреа Янноне на «Сузуки», а чемпион мира Марк Маркес на своей «Хонде» забронировал за собой третье место на старте.
1. Маверик Виньялес («Ямаха») — 1:54.316
2. Андреа Янноне («Сузуки») +0.532
3. Марк Маркес («Хонда») +0.596
4. Жоан Зарко («Ямаха») +0.692
5. Андреа Довициозо («Дукати») +0.769
6. Скотт Рединг («Дукати») +0.769
7. Данни Педроса («Хонда») +0.797
8. Йонас Фольгер («Ямаха») + 0.892
9. Кэл Кратчлоу («Хонда») + 0.895
10. Валентино Росси («Ямаха») +1.098
…
12. Хорхе Лоренсо («Дукати») +1.145