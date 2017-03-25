Йос Ферстаппен: боюсь за карьеру Вандорна, «Хонда» становится хуже

Отец Макса Ферстаппена и экс-пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен, выразил обеспокоенность будущим пилота «Макларена» Стоффеля Вандорна.
«Я очень надеюсь, что Вандорн сумеет остаться в Формуле-1 после сезона-2017. Что он может сделать для этого? Быть лучше своего партнёра по команде. Стоффель — большой талант, но боюсь, что его ждёт плохой год.
«Хонда» уже третий год в Формуле-1, однако их дела становятся всё хуже. Я не понимаю, чем они занимались", — приводит слова Ферстаппена-старшего F1today.
На сегодняшней квалификации Стоффель Вандорн показал 18-е место.