Ки: Задача на гонку — финишировать вслед за тройкой лучших команд

Технический директор «Торо Россо»прокомментировал выступление пилотов команды на субботней квалификации, а также поставил задачу на саму гонку.«Как мы и ожидали, борьба в пелотоне за спинами трёх лучших команд очень плотная. Первая квалификация сезона — возможность увидеть, где находишься сам и где твои конкуренты. Сегодня обе машины попали в топ-10 и это здорово.Команда поработала очень хорошо. Мы начали не очень удачно, но быстро отреагировали и улучшили ситуацию. Оба пилота сработали очень профессионально, и сделали то, что от них и требовалось. Радует и то, что их результат очень близок друг к другу, это то, чего мы так хотели.Цели на завтра? перед нами есть два болида, которые мы бы хотели обойти. Наша задача быть сразу за тройкой топ-команд. Но надо не забывать, что позади нас стартуют сильные конкуренты, так что борьба будет плотной», — приводит слова Ки официальный сайт команды.