Риккардо оштрафован на пять мест из-за замены коробки передач

На болиде «Ред Булл» австралийского гонщикапосле аварии в квалификации Гран-при Австралии заменили коробку передач, сообщает Autosport. По ходу третьего сегмента Риккардо вылетел с трассы и врезался в отбойники задней частью машины.В соответствии с регламентом Формулы-1 Риккардо получил штраф в виде потери пяти мест на стартовой решётке Формулы-1.Таким образом, Риккардо начнёт воскресную гонку не 10-м, а 15-м. По одной позиции отыграли Серхио Перес, Нико Хюлькенберг, Фернандо Алонсо, Эстебан Окон и Маркус Эрикссон.