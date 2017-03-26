Перес: не верю, что могли добыть лучший результат

Пилот «Форс Индия»поделился впечатлениями о гонке в Мельбурне, дав понять, что на сегодняшний день его команда добилась максимального для себя результата.«Я очень доволен результатом, и не верю, что сегодня мы могли сделать что-то ещё лучше, чем у нас получилось. Седьмое место — максимум, чего мы могли достигнуть, и все решения команды были приняты правильно. У нас была хорошая стратегия, и мы угадали с шинами.Справиться с Квятом и Сайнсом было непросто, но я чувствовал, что моя позиция сильна. Мы знаем, что наш болид ещё должен развиваться и стать более производительным, но у нас получился хороший старт, и мы должны быть довольны этапом», — приводит слова Переса официальный сайт команды.