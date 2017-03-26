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175 лет назад 2016
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Грожан: внезапно я потерял много мощности и вынужден был сбросить скорость

26 марта 2017, воскресенье. 12:08. Авто
Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Австралии, в которой он сошёл уже на 14-м круге.

«Внезапно я потерял много мощности. Сказал об этом парням, а затем вынужден был снизить скорость. Это очень разочаровывающий результат, но в квалификации машина была в порядке и на шестом месте. Старт получился неидеальным, так что нужно исправить это. Я чувствовал, что быстрее «уильямсов», так что у нашей машины огромный потенциал.

Думаю, нам необходимо сохранить скорость, а также добиться стабильности, которой у нас не было в прошлом сезоне. Тогда я мог занять пятое место в Бахрейне, а в Китае был уже 19-м. Я очень хотел бы добиться стабильности в результатах. Если мы это сделаем, то во многих гонках сможем набирать много очков. Завтра я проснусь с чувством, что у нас отличная машина и мы будем бороться в этом сезоне», — отметил Грожан для пресс-релиза своей команды.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Хаас Ф-1 Ромен Грожан Формула-1 Гран-при Австралии
Новости. Авто
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