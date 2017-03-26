Грожан: внезапно я потерял много мощности и вынужден был сбросить скорость

Пилот «Хааса»прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Австралии, в которой он сошёл уже на 14-м круге.«Внезапно я потерял много мощности. Сказал об этом парням, а затем вынужден был снизить скорость. Это очень разочаровывающий результат, но в квалификации машина была в порядке и на шестом месте. Старт получился неидеальным, так что нужно исправить это. Я чувствовал, что быстрее «уильямсов», так что у нашей машины огромный потенциал.Думаю, нам необходимо сохранить скорость, а также добиться стабильности, которой у нас не было в прошлом сезоне. Тогда я мог занять пятое место в Бахрейне, а в Китае был уже 19-м. Я очень хотел бы добиться стабильности в результатах. Если мы это сделаем, то во многих гонках сможем набирать много очков. Завтра я проснусь с чувством, что у нас отличная машина и мы будем бороться в этом сезоне», — отметил Грожан для пресс-релиза своей команды.