Масса: знал, что для меня важнее всего обойти на старте Грожана

Пилот «Уильямса»прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Австралии Формулы-1, в которой он завоевал шестое место.«Это была определённо хорошая гонка. Я знал, что для меня важнее всего обойти на старте Грожана, потому что мне предстояло больше сражаться именно с ним, а не с другими парнями впереди, такими как «Ред Булл», «Феррари» или «Мерседес», которых невероятно сложно побить. Я показал хороший старт и обошёл Ромена, а дальше спокойно ехал до самого финиша. Это отличный результат. Я был доволен в течение всей гонки тем, как я управлялся с шинами, стабильностью, работой всей команды, пит-стопами — всё работало отлично. Мы смогли грамотно победить команды позади нас. Это то, о чём нужно по-настоящему думать, работая дальше в рамках чемпионата мира. Я доволен результатом, спасибо команде. Не так и плохо для старого парня», — отметил Масса для пресс-релиза своей команды.