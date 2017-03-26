Тост: у нас конкурентная машина

Глава «Торо Россо»поделился мнением о итогах Гран-при Австралии.«Вчера оба наших пилота прошли в финал квалификации, и мы стартовали с восьмой и девятой позиции. У нас конкурентоспособная машина, и это радует. Во время гонки пилоты дали хороший старт и успешно защищали свои позиции. Перес провёл достаточно солидную гонку, сумев обойти и Сайнса, и Квята. Думаю, что при других обстоятельствах мы бы могли рассчитывать на то, чтобы обойти его.К сожалению, нам пришлось потерять время на закачивание воздуха в машину Даниила. Под конец гонки Карлос приблизился к Пересу, и если бы не синие флаги, то он мог бы опередить пилота „Форс Индии“.В целом болид показал хорошую производительность, а команда отлично работала на пит-стопах.Что касается самой гонки, то она была хороша. Думаю, что борьба в чемпионате будет на протяжении всего чемпионата. Хочу поздравить нашего бывшего пилота Себастьяна Феттеля с победой на этапе», — приводит слова Тоста официальный сайт «Торо Россо».