Вандорн: после тестов в Барселоне «Макларен» не надеялся финишировать в гонке

Пилот «Макларена»прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Австралии Формулы-1, в которой он стал 13-м.«Это была очень сложная гонка. На пит-стопе мне пришлось полностью заново запускать двигатель, и это стоило мне времени и позиций. В ходе гонки мне пришлось значительно потрудиться, я вносил много изменений в настройки. Тем не менее после тестов в Барселоне мы не надеялись финишировать в гонке. Нам определённо не хватает скорости, чтобы конкурировать с машинами впереди нас. Так что к гонке в Китае нужно будет сделать дополнительное усилие за две оставшихся недели.Мы достаточно проехали на этих выходных, Фернандо хорошо выступил в квалификации, и нам удалось финишировать в гонке. Так что были и положительные моменты на этих первых выходных сезона. Думаю, сегодня вечером я заслуживаю кусочек торта на День рождения», — отметил Вандорн для пресс-релиза «Макларена».