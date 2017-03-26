Хюлькенберг: моя борьба с Алонсо и Оконом была довольно зрелищной

Пилот «Рено»подвёл итоги гонки Гран-при Австралии Формулы-1, в которой он завоевал 11-е место.«Ощущение от первой гонки с «Рено» — мы середняки, но намерены прогрессировать. Мой первый круг получился не лучшим, потому что я хотел обойти Квята по внешней стороне в 13-м повороте, но он выдавил меня, и я уступил позицию Алонсо. Я ничего особо не мог с ним поделать, даже несмотря на то, что был намного быстрее. Я просто не мог его обойти.Последний отрезок на шинах «ультрасофт» получился хорошим, машина действовала всё лучше и лучше, хотя этого было и недостаточно, чтобы отыграть ещё позицию. Мне понравились борьба с Алонсо и Оконом. Мне пришлось включить режим обгона и DRS. Это было довольно зрелищно, и со стороны, наверное, тоже смотрелось неплохо», — отметил Хюлькенберг для пресс-релиза «Рено».