Райкконен: не чувствовал давления со стороны Ферстаппена

Пилот «Феррари»рассказал, что во время гонки не ощущал прессинга со стороны пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, в целом же, по словам финна, он остался недоволен сегодняшним результатом на Гран-при Австралии.«Выиграть гонку — отличный старт для команды. Для меня же её сложно назвать идеальной, но это неплохая основа для следующих этапов. На первом отрезке этапа я испытывал сложности из-за шин «ультрасофт», потом я перешёл на «софт», и всё пошло нормально.Почти всю гонку я прошёл рядом с Ферстаппеном, но не чувствовал с его стороны никакого давления. Вообще, я разочарован результатом, однако, по крайней мере, теперь мы знаем, что надо делать в следующей гонке, и я получил очки — четвёртое место не катастрофа.В сравнении с минувшими сезонами у нас есть хороший фундамент. Этот чемпионат будет долгим, и ещё многое может случится», — приводит слова Райкконена SkySports.