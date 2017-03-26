Падди Лоу: поздравляю команду, мы построили отличный автомобиль

Технический директор «Уильямса»считает, что выступление его команды на Гран-при Австралии позволяет говорить о наличии у команды очень хорошего автомобиля.«Первая гонка сезона всегда очень важна, и начать её с шестого места, завоёванного Массой, хорошо. У него был хороший темп на протяжении всей гонки. Он дал сильный старт и обошёл Грожана. Выбор шин также сыграл на руку, так что мы сделали единственную остановку, которую и планировали. Даже важнее результата то, что мы увидели, как мы держим темп с тремя топ-командами.По выступлению Стролла, жаль, что ему пришлось прекратить гонку из-за проблем с тормозами, ведь он выдал хорошее начало. Конечно, мы должны заняться этой проблемой, чтобы она не повторялась в дальнейшем. В целом же я поздравляю команду, нам удалось создать отличный болид», — приводит слова Лоу сайт команды «Уильямс».