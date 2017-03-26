Первый старт Гран-при Австралии сорвался из-за сигналов двух маршалов

Первый старт Гран-при Австралии Формулы-1 сорвался из-за двух отдельных сигналов маршалов о неготовности стартовой решётки. Первым, ещё во время установки машин на решётку, о проблеме сигнализировал маршал, находившийся рядом с машиной. Также возникли проблемы у, который с первой попытки не смог верно занять своё место, сообщает F1 Fanatic.В результате всех проблем весь пелотон отправили на второй прогревочный круг, после которого старт был дан официально. Победу в гонке одержал