Кальтенборн: не понимаю, почему ФИА не наказала Магнуссена

Глава «Заубера»осталась недовольна тем, что стюарды Гран-при Австралии не наказализа контакт сна первом круге.«Не понимаю, почему ФИА не отреагировала на это. Они прояснили, что по правилам принимают меры только в случае настоящей вины пилота. И я не знаю, что ещё должно произойти, ведь ситуация совершенно ясна.Думаю, мы обсудим это на следующей встрече менеджеров. То, что это произошло на первом круге, не должно играть роли. Нет разницы, когда произошёл инцидент», — приводит слова Кальтенборн Autosport.