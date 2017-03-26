Райкконен: после первого отрезка я был нигде

Пилот «Феррари»заявил, что его выступление на Гран-при Австралии было испорчено во время первого отрезка. Финн финишировал четвёртым.«Место на финише немного разочаровывает, но мы знаем, что должны делать. По крайней мере, мы финишировали после нескольких лет, когда вообще не добирались до финиша в этой гонке, но старт, конечно, не идеальный.Это не 100 % того, чего мы хотели, но я приму это. Рад, что мы многое поняли за этот уик-энд. Это одна гонка из многих, и нам просто надо сделать всё, как надо, и двигаться дальше. У нас сильная техника, команда выиграла первую гонку, и у нас есть фундамент для строительства.Уже вчера у меня были проблемы с недостатком поворачиваемости, и сегодня они повторились на первом отрезке. Когда мы поставили „софт“, машина стала очень хороша, но к тому времени мы уже были нигде», — цитирует Райкконена ESPN.