Феттель: отрыв от Ферстаппена был решающим моментом

Пилот «Феррари»подробно прокомментировал гонку Гран-при Австралии, в которой одержал победу.«Мне было трудно удержаться, но я висел за ним. Знал, что мне надо быть сразу позади. Как только стало ясно, что он заехал в боксы, мне не было смысла ехать следом. Мы остались, шины ещё держались, и темп был нормальным. Всё было очень плотно.Я знал, что Макс попытается что-то сделать, но я держался впереди. Это был решающий момент — я атаковал, как мог, те круг-два, что Макс оставался на трассе, чтобы создать отрыв и контролировать гонку», — цитирует Феттеля Autosport.