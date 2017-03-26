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Феттель: отрыв от Ферстаппена был решающим моментом

26 марта 2017, воскресенье. 19:14. Авто
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подробно прокомментировал гонку Гран-при Австралии, в которой одержал победу.

«Мне было трудно удержаться, но я висел за ним. Знал, что мне надо быть сразу позади. Как только стало ясно, что он заехал в боксы, мне не было смысла ехать следом. Мы остались, шины ещё держались, и темп был нормальным. Всё было очень плотно.

Я знал, что Макс попытается что-то сделать, но я держался впереди. Это был решающий момент — я атаковал, как мог, те круг-два, что Макс оставался на трассе, чтобы создать отрыв и контролировать гонку», — цитирует Феттеля Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Феррари Макс Ферстаппен Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Австралии
Новости. Авто
26 марта 2017, воскресенье
19:14 Феттель: отрыв от Ферстаппена был решающим моментом
18:13 Райкконен: после первого отрезка я был нигде
17:51 Кальтенборн: не понимаю, почему ФИА не наказала Магнуссена
17:28 Первый старт Гран-при Австралии сорвался из-за сигналов двух маршалов
17:08 Хэмилтон: приятно видеть «Феррари» наверху
16:20 Падди Лоу: поздравляю команду, мы построили отличный автомобиль
15:37 Палмер: проблема с тормозами заставила сойти с трассы
15:12 Райкконен: не чувствовал давления со стороны Ферстаппена
14:59 Хюлькенберг: моя борьба с Алонсо и Оконом была довольно зрелищной
14:51 Булье: не лучший этап в истории «Макларена», но повод для позитива есть
14:48 Вандорн: после тестов в Барселоне «Макларен» не надеялся финишировать в гонке
14:27 Джовинацци: моей целью было получить опыт и проехать как можно больше
14:22 Эрикссон: после столкновения был сосредоточен только на том, чтобы финишировать
14:07 Окон: почти всю гонку боролся с Алонсо
14:04 Стролл: я хорошо стартовал, хоть и не планировал так рисковать
13:52 Тост: у нас конкурентная машина
13:45 Масса: знал, что для меня важнее всего обойти на старте Грожана
13:24 Феттель признан пилотом дня по итогам гонки Гран-при Австралии Формулы-1
13:16 Магнуссен: «Хаасу» просто нужно финишировать и набирать очки
12:59 Сайнс-младший: если бы гонка продлилась чуть дольше, мог настичь Переса
12:42 Ферстаппен: мы были не так уж и далеко от «Феррари» и «Мерседеса»
12:41 Квят: можем быть довольны собой и готовиться к Гран-при Китая
12:08 Грожан: внезапно я потерял много мощности и вынужден был сбросить скорость
12:00 Перес: не верю, что могли добыть лучший результат
11:48 Маркьонне: важно понимать, что «Феррари» сделала только первый шаг
11:42 Боттас: ожидал лучшего, но это был приличный старт
11:33 Хэмилтон: я не знал, насколько быстрой будет «Феррари» в гонке
11:17 Триумф Феттеля, Николь Кидман и другие фото Гран-при Австралии Формулы-1
11:15 Алонсо: в нормальных условиях мы должны были быть последними или предпоследними
10:36 Риккардо: всё ещё могу выиграть 19 гонок
10:35 Хэмилтон: мы испытывали проблемы с шинами и сцеплением
10:26 Вольф: опасались, что «Феррари» обгонит нас за счёт более раннего пит-стопа
10:09 Боттас: «Феррари» сегодня была слишком быстра
10:00 Феттель о победе: это то, что нам было нужно, мы на седьмом небе!
09:42 Феттель выиграл Гран-при Австралии, Квят — девятый
07:59 Риккардо оштрафован на пять мест из-за замены коробки передач
04:00 Формула-1. Гран-при Австралии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 8:00
01:29 В «Рено» вернулись к прежнему мотор-генератору
00:15 Ки: Задача на гонку — финишировать вслед за тройкой лучших команд
25 марта 2017, суббота
23:36 Йос Ферстаппен: боюсь за карьеру Вандорна, «Хонда» становится хуже
22:56 Экклстоун: надеюсь, болиды «Феррари» будут сильны
22:26 «Хонда» подтвердила переговоры с другими командами Формулы-1
21:16 Квалификация MotoGP в Катаре отменена
20:56 Кальтенборн: Джовинацци меня впечатлил
20:04 Джовинацци: думал, мой вызов на этап в Мельбурн — шутка
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