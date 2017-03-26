Арривабене: результат был бы отличным, если бы Райкконен тоже был на подиуме

Руководитель команды «Феррари»подвёл итоги Гран-при Австралии, на которомстал первым, ачетвёртым.«Хороший результат, который стал бы отличным, если бы Кими тоже оказался на подиуме. Запуская SF70H, мы прозвали её „Наша Феррари“, и сегодняшний результат отражает все усилия, вложенные в неё в последние несколько месяцев.Что до Себастьяна, он прекрасно поработал, как и вся команда. Жаль, что Кими поначалу не мог поймать ритм. Наша машина хороша себя вела: баланс и стабильная скорость шин позволили нам выбрать агрессивную стратегию.Это только первая гонка чемпионата, их ещё 19, и нам надо сохранять высокий уровень концентрации на каждом Гран-при. Мы уже ждём этапа в Китае», — цитирует Арривабене пресс-служба команды.