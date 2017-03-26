Уайтинг: счёл отмену первого старта самым безопасным решением

Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг объяснил срыв первого старта Гран-при Австралии.
«Я сорвал старт потому, что была неопределённость, а я всегда хочу максимальной определённости прежде, чем нажму кнопку старта. Сначала Перес занял неверную позицию и затем начал двигаться вперёд. В то же время маршал, ответственный за позицию Квята, зажёг жёлтый свет. Ни я, ни мои коллеги не разглядели проблему, так что я счёл самым безопасным решением отправить пилотов на ещё один установочный круг», — приводит слова Уайтинга Motorsport.