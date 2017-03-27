Кайл Ларсон выиграл гонку NASCAR Cup в Фонтане

В Фонтане состоялась очередная гонка чемпионата NASCAR Cup, по итогам которой победу одержал Кайл Ларсон. Вторым финишировал Брэд Кезеловски, а замкнул тройку лидеров Клинт Бойер.
NASCAR Cup. Фонтана. 27 марта. Гонка.
1. Кайл Ларсон («Шевроле»)
2. Брэд Кезеловски («Форд»)
3. Клинт Бойер («Форд»)
4. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)
5. Джоуи Логано («Форд»)
6. Джейми Макмюррей («Шевроле»)
7. Даниэль Суарес («Тойота»)
8. Кайл Буш («Тойота»)
9. Райан Блэйни («Форд»)
10. Чейз Эллиотт («Шевроле»)
…
21. Джимми Джонсон («Шевроле»)
…
26. Даника Патрик («Шевроле»)
NASCAR Cup. Положение в личном зачёте.
1. Кайл Ларсон — 243
2. Чейз Эллиотт — 214
3. Мартин Труэкс-младший — 205
4. Брэд Кезеловски — 179
5. Джоуи Логано — 174
6. Джейми Макмюррей — 162
7. Райан Блэйни — 157
8. Клинт Бойер — 143
9. Кевин Харвик — 137
10. Кайл Буш — 136