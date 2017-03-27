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Тодт: новые машины Ф-1 слишком дорогие и сложные

27 марта 2017, понедельник. 12:19. Авто
Президент ФИА Жан Тодт назвал новые болиды Формулы-1 «слишком современными, слишком дорогими, слишком сложными и надёжными», отметив, что из-за этого спорт теряет драматизм и зрелищность.

«Формуле-1 нужны «экшен» и эмоции. Мы теряем эмоции на трассе, и нам нужно вернуть их, даже если все команды будут против. Есть большое несоответствие между самым большим и самым маленьким бюджетом. Автомобили стали более быстрыми и захватывающими, но я немного волнуюсь по поводу гонок и разрывом между командами.

Это хорошо, что у «Мерседеса» есть столь хороший оппонент, как «Феррари», но отрыв в две секунды от середины пелотона — это слишком много. Мы будем мечтать о том, чтобы первые 10 болидов находились в пределах 0,7-0,8 секунды. Но в данный момент этого нет.

Обгоны всегда были проблемой, но, возможно, нынешние сложности являются расплатой за получение большего уровня прижимной силы.

Я рад, что в Liberty думают о будущем. Я готов выслушать их мысли и предложения, так же как и от любой другой из заинтересованных сторон. Мы готовы приложить максимальные коллективные усилия, чтобы сделать Ф-1 максимально хорошей», — цитирует Тодта F1i.
Источник: F1i Сообщить об ошибке
Теги
Жан Тодт ФИА Формула-1
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