Лауда: не знаю, что пошло не так для Райкконена, но уставшим он не выглядел

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса»удивлён отставанием пилота «Феррари»от своего напарника Себастьяна Феттеля в гонке Гран-при Австралии. Вместе с тем он высмеял одно из предположений, объясняющих трудности финна тем, что в 37-летнем возрасте он уже испытывает трудности с пилотированием более требовательного к физическим кондициям болида, учитывая его слабость к алкоголю и табаку.«Я не знаю, что для Кими пошло не так, как надо. Различие между ним и Себом было значительным, тогда как обычно они довольно близки друг к другу. Он был позади с самого начала. И мы увидели, что он не устал. После гонки он, казалось, чувствовал себя комфортно в своих солнцезащитных очках, на его лице не было видно ни капельки пота», — цитирует Лауду RTL.