Марко: Ф-1 нужны более мощные и громкие моторы

Советник «Ред Булл»прокомментировал выступление австрийской команды на Гран-при Австралии.«Выяснилось, что в гонке мы намного ближе к лидерам, чем в квалификации. С полными баками на первом отрезке гонки мы были всё ещё слишком медленными. Однако после ситуация улучшилась. Мы должны выяснить слабости нашей машины и быстро их устранить», — цитирует Марко SpeedWeek.Также австриец дал комментарий относительно грядущего заседания по поводу технического регламента на 2021 год, которое состоится 31 марта. «Для клиентских команд стоимость моторов нужно ограничить суммой в 10 млн евро, а также вернуть систему рекуперации из одного блока (KERS) вместо ERS с двумя генераторами. Нам нужны более мощные и громкие моторы».