«Рено»: к гонке в Австралии мы оказались недостаточно хорошо подготовленными

Босс «Рено»признал, что его команда оказалась недостаточно хорошо подготовленной к Гран-при Австралии.«Этот первый Гран-при преподнёс нам несколько уроков. Самые главные моменты состоят в том, что мы оказались не столь хорошо подготовлены, как наши соперники, и что нам не хватило пробега и подготовки по ходу предсезонных тестов. Из-за этого мы и пострадали.Мы узнали, что в новую эру Ф-1 всё должно быть выполнено на отлично, поскольку очень тяжело улучшить свою позицию на треке. Мы должны более сильно проводить старты, лучше работать со стратегией, чаще проводить пит-стопы, настраивать машину и находить баланс.Наша первоочередная задача — улучшить надёжность к Гран-при Китая. Начиная оттуда, мы должны быть в лучшем положении», — цитирует Абитебуля пресс-релиз «Рено».