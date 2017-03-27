Джовинацци: на Гран-при Китая я буду одет в красное

Резервист «Феррари», подменявший пилота «Заубера» Паскаля Верляйна на Гран-при Австралии, признался, что ему было физически непросто пилотировать болид нового поколения в гонке. Через две недели итальянец вернётся в паддок в качестве резервного гонщика «Феррари».«Это был прекрасный уик-энд, потому что итальянский пилот вернулся в Ф-1, а «Феррари» вернулась к победам. Физически было тяжело, особенно для моей шеи на последних кругах гонки. Необходима практика, потому что прохождение поворотов в Формуле-1 полностью отличается от того, к чему я привык.Через две недели в Китае я буду одет в красное (цвета «Феррари»)», — приводит слова Джовинацци Grandprix.