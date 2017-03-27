Уэббер: Алонсо может не остаться в «Макларене» до конца сезона

Бывший пилот Формулы-1считает, чтоможет покинуть «Макларен» до окончания сезона. Австралиец поддерживает с двукратным чемпионом мира тёплые отношения со времени своего выступления в Ф-1.«Алонсо может и не остаться в команде. Может, Стоффель скоро получит нового напарника. Я могу представить, что Алонсо не завершит этот сезон, он сильно разочарован. Фернандо выступает не для того, чтобы быть шестым-седьмым. Очки его не интересуют, он хочет сражаться за подиум», — приводит слова Уэббера Sporza.